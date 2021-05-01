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Sağlık 18 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? Kim ne zaman aşı oyacak?
Sağlık

18 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? Kim ne zaman aşı oyacak?

Yaz sonuna kadar kaç kişi aşılanmış olur? Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Ülkemizde yaklaşık 23 milyon doz aşı yapıldı. Son günlerde aşılama hızı düşse de önümüzdeki günlerde aşı sevkiyatlarıyla sürecin hızlanması bekleniyor. Peki, kim ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstüne aşı sırası gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:11:00 -
18 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? Kim ne zaman aşı oyacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kim ne zaman aşılanacak?

18 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? Kim ne zaman aşı oyacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’e konuştu. Bakan Koca, aşılamada planlarının yaz sonuna kadar 18 ya üstüne gelmek olduğunu belirtti. Bakan Koca, “Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum. Hem tedbirler hem yaygın aşılama birlikte olacak” dedi.

‘Aşılamada yaz aylarında hedefiniz yüzde kaça ulaşmak?’ sorusuna cevap olarak ise Koca, “Doğrusu yaz döneminde 18 yaş ve üstünün aşılanmasını tamamlamakta kararlıyız. Belirlediğimiz hedef kitle 65 yaş üstünü, yüzde 90’ın üzerinde aşılamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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