18 ülke İdlib için bugün meydanlarda!

Oğuzhan Gültekin

Suriye’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla toplanan Ankara İnanç Özgürlükleri Platformu ve birçok sivil toplum kuruluşu bugün Ankara, Sıhhiye Abdi İpekçi parkında bir araya gelerek, İdlib’de yaşanan katliamlara dur diyecek. 18 ülkenin başkentinde aynı anda ‘Biz sevgiyiz’ teması ile açıklama yapacaklarını söyleyen Ankara İnanç Özgürlükleri Platformu Sözcülerinden Soner Kartal, “Bölgede yaşanan gösteriler ilk önce tamamen insani amaçlarla başlamıştı. Vatandaşların haklı talepleri vardı. Özgür bireyler olmak istiyorlardı, herhangi bir kısıtlama olmadan insanca yaşamak istiyorlardı. Bu gösteriler daha sonra istemeden silahlı çatışmalara döndü. Silahlı mücadeleler öncesinde de işkenceler, eziyetler, insanların katledilmesi vardı zaten. Şu anda bu kirli savaşta milyonlarca insan etkilenmiş durumda. Dünya devletleri de kirli emellerini o bölgelerde faaliyete geçirmek için ellerinden geleni yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.