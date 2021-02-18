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Sağlık 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 18 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 20:46:00 - 2021-02-18 20:49:59
18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

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