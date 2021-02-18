18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığınca 18 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.