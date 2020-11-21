18 Öğretmen, 1 Profesör, 2 Doktor! 57 mahrem imamın tamamı itirafçı oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheli aynı anda etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.
Bunlardan 48’i örgütün son dönem yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Gaybubet evlerini de açıklayan mahrem imamların verdiği bilgilerle düzenlenen operasyonlarda çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı. Mahrem imamların hepsinin aktif görevde ve kamuda çalışanı oldukları, aralarında 18 öğretmen, 1 profesör 1 doçent ve 2 doktor da olduğu öğrenildi. Mahrem imamlardan ifadeleri etkin pişmanlık için yeterli görülmeyen 9 şüphelinin de aralarında olduğu 21’i tutuklandı.