18 Öğretmen, 1 Profesör, 2 Doktor! 57 mahrem imamın tamamı itirafçı oldu

Bunlardan 48’i örgütün son dönem yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Gaybubet evlerini de açıklayan mahrem imamların verdiği bilgilerle düzenlenen operasyonlarda çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı. Mahrem imamların hepsinin aktif görevde ve kamuda çalışanı oldukları, aralarında 18 öğretmen, 1 profesör 1 doçent ve 2 doktor da olduğu öğrenildi. Mahrem imamlardan ifadeleri etkin pişmanlık için yeterli görülmeyen 9 şüphelinin de aralarında olduğu 21’i tutuklandı.