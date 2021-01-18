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Ekonomi 18 Ocak altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer?
Ekonomi

18 Ocak altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Altın en son ne kadar düşer? Altın fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Düğün yapacak olan binlerce gencin istekleri arasında, altın fiyatlarının düşmesi yer alıyor. Özellikle gram altının 530 liraya çıktığı dönemlerde altın fiyatları sıklıkla araştırıldı. Peki ama altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte 18 Ocak merak edilen altın haberi...

Yeniakit Publisher
2021-01-18 08:48:00 -
18 Ocak altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer?

Altın fiyatlarının düşecek mi, çıkacak mı? sorusu merakla araştırılıyor. Altının ons fiyatındaki gerileme, büyük bir düşüş yaşanmasına sebep olsada, zaman zaman yükselişler gözleniyor. Gram altının bugünkü alış fiyatı 440,90 liradan işlem görüyor. Altına uzun dönem yatırım olarak görenler için iyi bir yatırım aracı olacağı uzmanlar tarafında söylenmekte. Altın fiyatları şu sıralar düşme eyliminde olsa d önümüzdeki dönemde yükselişe geçerek rekor kırması bekleniyor.

Altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

438,59

440,90

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

439,04

439,15

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.827,01

1.829,89

ÇEYREK ALTIN FİYATI

702,48

718,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.809,88

2.863,28

YARIM ALTIN FİYATI

1.400,55

1.436,03

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.809,88

2.863,28

ATA ALTIN FİYATI

2.920,96

2.998,32

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

240,58

290,05

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

396,87

426,22

GREMSE ALTIN FİYATI

7.104,00

7.274,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

5,96

5,97

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

24,86

24,88

 

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