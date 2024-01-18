18 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







مَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَٓا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمًّىؕ وَالَّذٖينَ كَفَرُوا عَمَّٓا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık.



Ama inkâr edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler."



(Ahkâf Suresi, 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasında veya dışında ne varsa onları boş yere değil, belli hikmetler, mâkul amaçlar çerçevesinde yarat­mıştır, ayrıca yarattıklarına bu dünya hayatını ebedî kılmamış, belli bir süre sonra her şeyi yok edip başka bir âlemde yeniden var etmeyi, ölenleri diriltmeyi murat buyurmuştur. İnsan için yaratılış hikmetinin başında imtihan gelmektedir.



İmtihanda başarılı olabilmek için âdeta bir cevap kitabı olarak Kur’an vahyedilmiş, onda insanların akıllarını doğru işletmeleri, iradelerini iyi kullanmaları, doğru yoldan sapmamaları için gerekli bilgiler verilmiş, etkili bir üslûpla uyarılar yapılmıştır. Özgürlük içinde aklını iyi kullanarak iman edenler kitaptan yararlanmışlarsa da inkârda ısrar edenler ona ve uyarılarına kulak asmamış, böyle bir tebliğ yapılmamış gibi davranmışlardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 25-26









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın! (Alırsa) Allah, kıyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna dolar.”



Kaynak: Buhârî, Îmân 39, Büyû' 2; Müslim, Müsâkat 107, 108

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