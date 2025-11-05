1,8 milyon hacı adayı için kura bugün çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da kutsal topraklara gitmek isteyenler için heyecan dorukta.

1,8 MİLYON ADAY KATILACAK

Milyonlarca hacı adayının beklediği kura, bugün saat 10.30'da noter huzurunda Diyanet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimine katılacak aday sayısı, ilk defa başvuran 184 bin 791 kişi ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 olarak açıklandı.

KATSAYILI SİSTEM NEDİR?

Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle son 15 yıldır KATSAYILI SİSTEM uygulanıyor.

Bu sisteme göre, hacı adayının isminin kurada yer alma sayısı, ön kayıt başvurusunun yapıldığı yıla göre katlanarak belirleniyor. Örneğin, 11 yıl önce başvuru yapan bir adayın ismi, kurada 11'in karesi (121) kez yer alarak şansını artırıyor.

Daha önce hacca gidenler bu kuraya dahil edilmiyor.

KONTENJAN VE EK KOTA BEKLENTİSİ

Bugün çekilecek kurayla Türkiye'den 2026 yılında hacca gidecek 84 bin 942 asil hacı adayı ve yedekler belirlenecek.

Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ise 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşecek.