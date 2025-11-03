Bakanlıktan kritik “hac” kararı: Durduruldu

Açıklamada, Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşların, yasal ve güvenli şekilde ibadetlerini ifa ettikleri vurgulanarak, "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi aldatıcı reklamlar nedeniyle vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığına işaret edildi. Bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: