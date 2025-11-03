  • İSTANBUL
Bakanlıktan kritik "hac" kararı: Durduruldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakanlıktan kritik “hac” kararı: Durduruldu

Ticaret Bakanlığı, hac ibadetine yönelik hizmetlerle ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

#1
Foto - Bakanlıktan kritik "hac" kararı: Durduruldu

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımları titizlikle incelemeye devam ettiğini belirterek, ihlali tespit edilen 4 firma hakkında idari para cezası ve reklam durdurma kararı uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hac ibadetine yönelik hizmetlerin, Türkiye'de tahsis edilen hac kontenjanı kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yerine getirildiğine dikkat çekildi.

#2
Foto - Bakanlıktan kritik "hac" kararı: Durduruldu

Hac faaliyetlerinin temel esasları ile hacı adaylarının belirlenme usulünün, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlendiği ifade edilen açıklamada, her yıl alınan kararlar doğrultusunda, hac kayıtlarını yenileyen veya ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaşlar arasından, konaklama tercihleri ve ön kayıt yılları dikkate alınarak kura yöntemiyle hacı adaylarının belirlendiği hatırlatıldı.

#3
Foto - Bakanlıktan kritik "hac" kararı: Durduruldu

Açıklamada, Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşların, yasal ve güvenli şekilde ibadetlerini ifa ettikleri vurgulanarak, "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi aldatıcı reklamlar nedeniyle vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığına işaret edildi. Bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#4
Foto - Bakanlıktan kritik "hac" kararı: Durduruldu

"Bu çerçevede, vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımların, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelenmesine devam edilmektedir. Kurulun 362 sayılı toplantısında alınan karar kapsamında, 'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi mevzuatla belirlenen usuller dışında yapılan yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tespit edilen 4 firma hakkında idari para cezası ve reklamları durdurma kararları uygulanmıştır.

#5
Foto - Bakanlıktan kritik "hac" kararı: Durduruldu

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürüttüğü denetimleri, hiçbir istisnaya mahal vermeksizin, titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

#6
Foto - Bakanlıktan kritik "hac" kararı: Durduruldu

