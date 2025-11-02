Haber Merkezi Giriş Tarihi: 2026 Hac kura takvimi belli oldu! Hacı adaylarını ilgilendiren yeni gelişmeler var
Milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl ki hac kurası öncesi de yeni gelişimler yaşandı. Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan kişiler ise kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek. Sağlık Bakanlığı da belirlenen kriterler çerçevesinde çalışmalarını başlattı. Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı bir şekilde rapor almalarını sağlayacak çalışmanın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.