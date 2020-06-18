18 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 21 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31 can kaybı 4882 oldu. Bugün 1382 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bin 22'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran koronavirüs tablsouna ilişkin, ''Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.