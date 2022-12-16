18 bin ton arpa dağıtımı başladı!

İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesi Mukaddem Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında yem dağıtım töreni düzenlendi.

Birliğe başvurusu kabul edilen ilçedeki 450 damızlık koyun ve keçi üreticisine verilecek 2 bin ton yemin 850 tonu dağıtıldı.

Besiciler, piyasa fiyatı 350 lira olan 50 kilogramlık yemi, 285 liradan alıyor.

TMO piyasadaki dengelemeyi sağlıyor

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere, birliğe nakliye konusunda destek verdiklerini belirterek, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Birliğin İl Başkanı Mehmet Akdoğan da devletin küçükbaş hayvan üreticisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TMO aracılığıyla temin edilen yemlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Mersin'de 18 bin ton yem, 13 ilçemizdeki üreticilerimize dağıtılmaya başlandı. 50 kilogramlık çuvalın bu yıl teslimat fiyatı 285 lira. Piyasada ise 350 lira. Bunun esas amacı, TMO'nun piyasadaki dengelemeyi sağlaması. Eğer bu arpa yemleri olmamış olsaydı, kilogramı yaklaşık 9-10 lira, 50 kilogramlık çuvalı ise 450-500 lira civarında olacaktı diye düşünüyoruz."

Akdoğan, kent genelinde 3 bin 800 damızlık küçükbaş hayvan üreticisine 18 bin ton yem dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Cemile Yıldırım da devlet desteği sayesinde yemleri daha uygun fiyata satın aldıklarını kaydetti.