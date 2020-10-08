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Gündem 18 adrese DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

18 adrese DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

DEAŞ terör örgütüne yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 03:37:00 -
18 adrese DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı.

Düzenlenen Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katına da giren polis ekipleri içeride arama gerçekleştirdi. Yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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