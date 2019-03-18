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18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.


Van İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 18-24 Mart 2019 Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında VanAVM’de stant açıldı. Söz konusu etkinlikte; toplumsal bilinci arttırmak amacıyla hazırlanan afişler ve el broşürleri dağıtılırken, yaşlıların yaşadığı ortamları güvenli hale getirmek için alınacak önlemler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.


Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, açılan stantta evde sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılarak, yaşlılara karanfil verildiğini söyledi. Sünnetçioğlu, “Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedef yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin korunması ise yalnızca tanı ve tedavi hizmetlerinin uygun ve etkili sunumuyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam davranışları ve güvenli çevre ortamının oluşturulmasıyla da gerçekleşir. Güvenli ve sağlıklı çevre önlemleri, yaşlılık döneminde düşmelerin önlenmesinde en önemli faktördür. Düşme, yaşlılar arasında görülen en sık yaralanma nedenidir. Yaşlı bireyler arasında başta kalça olmak üzere çeşitli kemik kırıklarıyla sonuçlanan düşmeler, hareketsizliği artıran ve yatağa bağımlılığa neden olan bir faktördür. Düşmelerin, yaşlılarda bağımsızlık ve güven kaybına neden olabileceği de bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, düşme nedenli kırıkların neredeyse tamamının ev içerisinde gerçekleştiği ve düşmelerin en fazla merdiven, sandalye, paspas ve yer döşemesinin uygunsuz olması nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktayız” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
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