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İSLAM

17.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 05:20:00 -
17.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَهُوَ الَّـذ۪ٓي اَحْيَاكُمْۘ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْۜ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O’dur. İnsan gerçekten pek nankördür."

 (Hac Suresi - 63)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

 Allah’ın bu büyük nimetlerine ve engin merhametine rağmen insanoğlu nankör davranmakta ısrar eder. Başka âyetlerden de anlaşıldığı üzere, bütün insanlar nankör davranmaz, rabbine şükretmesini bilenler de vardır; fakat burada, basîret sahibi kimselerin ayan beyan görebilecekleri nimetleri görmezden gelme şeklindeki yaygın beşerî zaafa değinilmektedir (âyetlerde verilen örneklerin açıklaması için bk. Bakara 2/22, 29, 164; Ra‘d13/2; İbrâhim 14/32-34; Nahl 16/10-11, 14-16, 65; İsrâ 17/66).

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin."

(İbni Mâce, Edeb 3; Münavî, Feyzul- Kadir, II/ 90)

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