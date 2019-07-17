17.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَص۪يراًۙ
"Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar; artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın"
(Nisa Suresi, âyet:145 Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Üç dua (ve beddua) -şüphesiz- müstecaptır / makbuldür.
Mazlumun (zalim hakkında) yaptığı dua / beddua,
misafirin (ev sahibi için) yaptığı dua
ve babanın evladı için yaptığı dua.”
(Tirmizî, Bir, 7)
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