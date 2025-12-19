17 yıllık dev proje tamamlandı: Avrupa’nın en uzun teleferiği hizmette

Avrupa’nın en uzun kent içi teleferik hattı Fransa’nın başkenti Paris’te yolcu taşımaya başladı. İlk kez 17 yıl önce gündeme gelen proje, uzun planlama ve inşaat sürecinin ardından tamamlanarak Paris ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını araladı. Toplam 4,5 kilometre uzunluğundaki hat, başkentte bu ölçekte hayata geçirilen ilk teleferik sistemi olma özelliğini taşıyor.

“Paris Téléphérique” ya da C1 adıyla hizmete giren hat, Créteil’deki 9 numaralı metro hattını, toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olduğu güneydoğu banliyösü Villeneuve-Saint-Georges’te yer alan Villa Nova bölgesine bağlıyor. Projenin toplam maliyetinin 138 milyon euro olduğu açıklandı.

Günde 11 binden fazla yolcu kapasitesi

Teleferik hattında her biri en fazla 10 yolcu taşıyabilen 105 gondol görev yapacak. Yetkililer, sistemin günlük 11 binden fazla yolcuya hizmet vermesinin beklendiğini açıkladı. Gondolların istasyonlara 23 ila 37 saniyede bir ulaştığı, hattın tekerlekli sandalye, bebek arabası ve bisiklet kullanımına uygun şekilde tasarlandığı bildirildi.

Yolculuk süresi yarı yarıya düştü

Saatte yaklaşık 22 kilometre hızla çalışan teleferik, 4,5 kilometrelik mesafeyi ortalama 18 dakikada tamamlıyor. Aynı güzergâhın otobüsle en az 35 dakika sürdüğü belirtilirken, yeni hattın özellikle yoğun saatlerde ciddi zaman tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Bilet ücreti ve sefer saatleri netleşti

Teleferik, cumartesi hariç hafta içi her gün 05.30–23.30 saatleri arasında hizmet verecek. Cumartesi günleri ise son sefer 00.30’da yapılacak. Île-de-France bölgesinde kullanılan Navigo Pass sahipleri hattı ücretsiz kullanabilecek. Kartı olmayan yolcular için tek yön bilet ücreti 2 euro olarak belirlendi.

Metroya göre daha ekonomik alternatif

Yetkililer, teleferik hattının metro projelerine kıyasla daha düşük maliyetli bir ulaşım çözümü sunduğuna dikkat çekiyor. Projenin, Paris’in ulaşım açısından kopuk bölgelerini daha hızlı, çevreci ve ekonomik şekilde birbirine bağlaması hedefleniyor.