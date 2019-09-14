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17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili arşiv yapıyor! Odada yer kalmadı

2002 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı gazete, dergi, kitap ve broşürleri biriktiren Hasan Kurucan, "Dergi, afiş, broşür, kitap ne varsa takip edip almaya başladım. Sonunda da bir odaya sığmayacak kadar arşiv oldu" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:32
17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili arşiv yapıyor! Odada yer kalmadı

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nde çalışan Hasan Kurucan, 17 yıldır, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı gazete, dergi, kitap ve broşürleri biriktiriyor.

3 Kasım 2002'den bugüne kadar...

AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde Almanya'da yaşayan Hasan Kurucan, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Alman gazetelerini almaya başladı.

İlk önce Erdoğan'ın haber ve fotoğrafların yer aldığı kupürleri keserek klasörde arşiv yapmaya başladığını belirten Kurucan, "3 Kasım 2002'den bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili gazete arşivlemeye başladım. Çünkü o zaman gördüm ki tek başına ve güçlü bir çoğunlukla iktidara gelmiş ve güzel işler yapmaya başlamıştı. Bundan dolayı da bir sevgi oluştu içimde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı. Daha sonra günlük gazeteler ve dergiler alıp bunların kupürlerini, resimleri, önemli köşe yazılarını keserek Cumhurbaşkanımızla ilgili haberleri arşivlemeye başladım. Önce dosya halinde arşivliyordum, daha sonra gazeteleri sayfa sayfa ayırdım. 2010'a kadar bu şekilde devam ettim" diye konuştu.

Aylık 150-200 TL harcıyor

2010'dan sonra gazeteleri tamamen ayırmaya başladığını, 15 Temmuz, seçim gibi özel günler hemen hemen tüm gazeteleri almaya çalıştığını kaydeden Hasan Kurucan şöyle devam etti: "Dergi, afiş, broşür, kitap ne varsa takip edip almaya başladım. Sonunda da bir odaya sığmayacak kadar arşiv oldu. Bu şekilde hala devam ediyor. Günlük 2, 3, 4 gazete alır okurum iş yerinde buraya getiririm. Abone olduğum özel 2- 3 tane aylık ve haftalık çıkan dergiler var. Ben maddi yönden bakmıyorum zaten düşünmüyorum, imkanlarım dahilinde günlük gazetelerimi alıyorum, dergimi, kitabımı alıyorum. Aylık 150-200 TL gibi meblağ çıkıyor."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:32
  1. Kahramanmaraş
  2. Dulkadiroğlu Belediyesi
  3. Hasan Kurucan
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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