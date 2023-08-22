17 yıldır aradıkları kızlarını karşı binada buldular

Çin'de bir aile 17 yıl boyunca aradıkları kızlarının karşı binada oturduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. 20 yaşındaki kadının biyolojik ailesinin karşı binada oturduğu DNA testiyle doğrulanırken, yıllar sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Çin'de bir aile, 17 yıl önce kaybolan kızlarının karşı apartmanda yaşadığını öğrendi. Yıllar sonra gerçekleşen buluşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

17 yıl boyunca kızlarını aradılar

Çin'in Guizhou eyaletinde sıra dışı bir olay yaşandı. 2 Ağustos 1999 tarihinde yerel bir pazara giden çiftin 3 yaşındaki kızları bir anda kayboldu. O tarihten sonra kızlarına bir daha bulamayan aile, her yolu denese de başarılı olamadı.

Kayıp kızları karşı apartmanda çıktı

17 yıl sonra çiftin büyük kızı, kayıp kız kardeşini bulmak için akraba bulma platformuna başvurdu. Kısa süre sonra kadının bilgileri kayıp kız kardeşinin bilgileriyle eşleşti. Kayıp kızın yıllarca, karşı apartmandaki binada kendisini evlatlık edinen ailesiyle yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan DNA testiyle de sonuç doğrulandı.

Yıllar sonra duygulu kavuşma

Yetkililer daha sonra iki taraf arasında bir buluşma düzenledi. Kızından 17 yıl boyunca ayrı kalan anne, gözyaşlarına boğuldu.

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