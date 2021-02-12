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Yerel 17 yıl hapsi istenirken adam dolandırdı
Yerel

17 yıl hapsi istenirken adam dolandırdı

Antalya'da çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl hapis cezası olan şahıs, polis tarafından aranırken bir kişiyi daha dolandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:25:00 -
17 yıl hapsi istenirken adam dolandırdı

Antalya, Ödemiş ve Manavgat Mahkemelerince; “Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından olmak üzere 7 ayrı suçtan toplamda 17 Yıl 3 Ay 15 Gün) hapis cezası ve 50 bin 600 TL cezaya istinaden aranan K.K.'nin Antalya ilinde olduğunu tespit edildi.

K.K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda 10 Şubat günü gerçekleştirilen operasyon sonucu üzerinde kendi fotoğrafı yapıştırılmış İ.Y. isimli başka bir şahsa ait sahte kimlikle yakalandı.

K.K.'nin üzerinde bulunan sahte kimlikle, araç kiralama şirketlerinden kiraladığı araçların ücretini ödemediği ve bu sebeple kimlik bilgilerini kullandığı İ.Y.'nin hakkında icra takibi başlatıldığı, yine şüpheli şahsın sahte kimlikle hastanelerde tedavi gördüğü ve bunların sonucunda devleti ve kimlik bilgilerini kullandığı İ.Y.'yi mağduriyete uğrattığı anlaşıldı. Şüpheli K.K. hakkında Mali Suçlar Büro Amirliğince “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından ayrıca işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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