17 yaşındaki öğrenciden dev proje

Eskişehir’de yaşayan lise son sınıf öğrenci Beril Kurban, kanser hastalığı bulunan tanıdıklarından yola çıkarak hazırladığı ve TÜBİTAK yarışmasında ödül kazanan projesiyle, akciğer kanserinde kullanılacak doğal bir ek tedavi yöntemi sunmayı hedefliyor.

Korona virüs sürecinde uygulanan tedbirler kapsamında zamanının birçoğunu evde geçiren Eskişehir Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Beril Kurban, kanser hastalığı bulunan tanıdıklarından yola çıkarak bir tedavi bulmak istedi. Kanser türleri hakkında araştırma yaparken akciğer kanserinin dikkatini çekmesi üzerine bu konuya yönelen Kurban, proje için çalışmalara başladı. Hazırladığı proje ile ilk olarak bölge finallerine katılan Beril Kurban, burada elde ettiği birinciliğin ardından Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Akciğer tedavisinde kullanmak üzere doğal bir ek tedavi yöntemi geliştirmeyi hedefleyen Kurban, 52’nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Uçucu Yağların Akciğer Kanserinde Tedavisi” adlı projesiyle Biyoloji alanında teşvik ödülü kazandı. Üzerinde çalıştığı uçucu yağların sadece kanser hücrelerini öldürmesine dikkat çeken Kurban, önümüzdeki süreçte tedavi yöntemini canlı ortam deneyleriyle destekleyerek geliştirmek istiyor.