  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 17 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi
Sağlık

17 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

Kütahya'da 17 yaşındaki bir lise öğrencisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:21:00 -
17 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

Kütahya'da lise öğrencisi bir genç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi, Kütahya Valisi Çelik, sosyal medya hesabından duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay, rahatsızlanması nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kas rahatsızlığı tedavisi de gördüğü öğrenilen ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Ay, bir süre hastanede tedavi gördü.

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Büyük üzüntüye yol açan Serdar Mehmet Ay'ın vefat haberini, Kütahya Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür Kovid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay’ı kaybettik. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! Bakan Dönmez'den yerli otomobil TOGG açıklaması
Otomotiv

Son dakika! Bakan Dönmez'den yerli otomobil TOGG açıklaması

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Fatih Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük..
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!
Dünya

Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!

Darbeyle Libya'yı ele geçirmeye çalışan terörist Hafter'in asker yığdığı Sirte ve Cufra üzerinde Türk İHA ve SİHA'ları uçuş gerçekleştirdi...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay