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17 yaşındaki kızı kaçırıp istismarda bulundu! Mahkemedeki ifadesi şok etti

Ankara'da kaçırdığı 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan sanığın yargılandığı davada verdiği ifadeler şok etti.

17 Şubat 2019 Pazar 12:56
17 yaşındaki kızı kaçırıp istismarda bulundu! Mahkemedeki ifadesi şok etti

Ankara'da, kendisinden ayrılan kız arkadaşı M.A.'yı (17) kaçırarak, cinsel istismarda bulunan ve bu sırada çektiği uygunsuz görüntülerini babasına göndermekle tehdit eden Umut K.'nin (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "Ne yaptıysam onu sevdiğim için yaptım" diyen sanığın 29 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; tutuklu sanık Umut K. ile mağdur M.A. ve onun annesi şikayetçi A.A. katıldı. Önceki celsede ifadesi alınan M.A., erkek arkadaşı Umut K.'den ayrıldığını; ancak sanığın bu durumu kabul etmeyerek, kendisini telefonda tehdit ettiğini söyledi. İstediğini kabul etmeyince Umut K.'nin, deniz kenarında çekilmiş mayolu fotoğraflarını babasına göndermekle tehdit ettiğini belirten M.A., "Tekrar birlikte olma isteğini tehditlerine rağmen kabul etmedim. Sanık, Mayıs 2018 yılında Polatlı'da okuduğum lisenin önüne aracıyla geldi. Bir süre beni takip ettikten sonra kolumdan tutarak, zorla aracına bindirerek, evine götürdü" diye konuştu.

Umut K.'nin evde zorla giysilerini çıkardığını ve iç çamaşırlarıyla kaldığını anlatan M.A., cinsel istismara uğradığını kaydetti. Umut K.'nin, daha sonra kendisini aracına bindirip, yakındaki mezarlığa götürdüğünü belirten M.A., "Burada bana zorla 'Seni seviyorum' dedirtti" dedi.

M.A., ardından Umut K.'nin kendisini okulun önüne bıraktığını söyledi.

'Görüntülerini çektim, babana yollayacağım' demiş

M.A., ifadesinde, Umut K.'nin defalarca arayıp, "Evde çıplak görüntülerini çektim. Bunları babana yollayacağım" diyerek, kendisini tehdit ettiğini söyledi. M.A., durumu önce kuzenine daha sonra annesine anlattığını ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

'Onu sevdiğim için yaptım'

Tutuklu sanık Umut K. ise ifadesinde, M.A.'yı zorla kaçırmadığını, kendi aralarında sözlendiklerini, bir süre sonra sosyal medya üzerinden kendisini aldattığını öğrendiğini öne sürdü. M.A.'nın, kendisini aldattığı kişiyi bulduğunu ve onun da bunu kabul ettiğini iddia eden Umut K., "Ne yaptıysam onu sevdiğim için yaptım. Ona zarar gelmesini istemedim" dedi.

Savunmaların ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Umut K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı', 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'şantaj ve tehdit' suçlarından 29 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:56
  1. Ankara
  2. cinsel istismar
  3. Cinsel istismar davası
  4. hapis cezası

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