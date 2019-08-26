17 yaşındaki gencin 50 TL için öldürüldüğü iddiası

Denizli’de 17 yaşındaki bir genç, iddiaya göre 50 TL’lik borç meselesi yüzünden bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İlçe araçları peronlarının hareket ettiği yerde H.D. (17) ile Emirhan Acarlı ve arkadaşı Samet Türkkan (19) arasında, 50 TL’lik borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ardından tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve iddialara göre, H.D., yanında taşıdığı bıçakla Acarlı’yı karnından, Türkkan’ı ise bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Acarlı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen cinayet zanlısı H.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.