17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren yakalandı Samsun’da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs ile yanında bulunan kardeşi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs ile yanında bulunan kardeşi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Tahir Gökçen, karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılmak istenilen Gökçen’in hastaneye gelirken yolda hayatını kaybettiği tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Tahir Gökçen’i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 18 yaşındaki H.D. ile yanında bulunan kardeşi B.D.’yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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