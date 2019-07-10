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17 yaşındaki genç tekrar yürümek istiyor

Kahramanmaraş’ta boynundaki rahatsızlığından dolayı yatağa mahkum olan genç, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
17 yaşındaki genç tekrar yürümek istiyor

Kahramanmaraş’ta boynundaki rahatsızlığından dolayı yatağa mahkum olan genç, hayırseverlerin yardımını bekliyor.


Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi’nde yaşayan Durdu Mert Tatlı (17), ergenlik döneminde ortaya çıkan boynundaki hastalık nedeniyle yatağa mahkum oldu. ‘Skalyoz-kifoz’ teşhisi konulan gencin ameliyatı için özel bir hekim tarafından ameliyat yapılabilmesi için 50 bin lira istendi. Maddi durumlarını olmadığı için ilgililer ve hayırseverlerin yardımını bekleyen aile, Durdu Mert’in bir an önce sağlığına kavuşup yürümesini istiyor.


Oğlunun kamburluğunu 2 yıl önce fark ettiklerini söyleyen anne Yasemin Tatlı, Ankara’daki bir doktorun 50 bin lira ameliyat parası istediğini söyledi.


İlgililerin ve hayırseverlerin yardımını bekleyen Tatlı, “Belindeki kamburluğu biz 2 yıl önce fark ettik. Ameliyat ettirdik ve sonrasında hastalığı boyun bölgesinde tekrarladı ve tehlikeli bir yer olduğunu söylediler. Bu ameliyatın çok riskli olduğunu ve felç kalma durumu olduğunu söylediler. Kayseri’de tomografi çekilince kemiklerin omuriliğe baskı yaptığı görüldü. Daha sonra İstanbul’a gittik ve orada çok yüksek meblağlar istediler. Ankara’da bir doktor bulduk ve bize yardımcı oldu sağ olsun 50 bin lira istedi. Doktor, yürümesine garanti veremeyeceğini söyledi. Ancak zamanla belki genç olduğu için düzelebileceğini söyledi. Ama ameliyat olmazsa komple felç kalacağını söyledi. Yardımsever insanların desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.


Her insan gibi yürüyüp koşmak istediğini söyleyen Durdu Mert Tatlı ise “Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum. Normal insanlar gibi gezip dolaşmak istiyorum. Okula gidiyordum ve okuluma devam ettirmek istiyorum. Araba kullanmak istiyorum. İnsanlardan yardım bekliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
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