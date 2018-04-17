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17 yaşındaki futbolcuyu gol attı diye dövdüler!

Didim ile Söke arasında oynanan U17 maçının 85. dakikasında Söke'yi öne geçiren golü rakip filelere gönderen Bilal Kılıç, sevinirken ensesine aldığı darbeyle bayıldı.

17 Nisan 2018 Salı 10:25
17 yaşındaki futbolcuyu gol attı diye dövdüler!

Korkunş olay Didim-Söke U17 maçında yaşandı. İddiaya göre Sökespor'un yıldız golcüsü Bilal Yağız Kılıç'ın durdurulması için talimat veren rakip takımın antrenörü İskender İbrahim Ağaoğlu, oyuna aldığı Akın isimli futbolcusuna, "9 numarayı durduracaksın, kart görmek serbest" diyerek talimat verdi. Oyuna giren Akın, Bilal'e sert müdahaleler yapmaya başladı. Buna rağmen Bilal Yağız Kılıç, 85'te konuk ekip adına gol atmayı başardı. Ancak gol sevinci kursağında kaldı. Onu marke etmek için oyuna giren Akın'ın ensesine vurduğu yumrukla kendini bir anda yerde buldu.


 
U19 OYUNCULARI DA DÖVDÜ
 
Ardından bütün takım yerdeki Bilal'in üzerine çullandı. Tribünden atlayanlar da kavgaya karıştı. Kavgaya girenler arasında Didimspor U19 takımının oyuncuları da vardı. Bayılana kadar dövülen ve her tarafı mosmor olan Bilal, baygın şekilde hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Tedavisi 6 gün süren Bilal, hayati tehlikeyi atlatıp, yeniden futbola dönmeyi başardı. Babası, faillere dava açtı.
 
GECELERİ KABUS GÖRÜYOR
 
Bilal Yağız Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç, Akşam'a şu açıklamayı yaptı: Acile kaldırdık, tedavisi 6 gün sürdü. Çocuk odasında yatamıyor. Büyük travma yaşadı. Geceleri sayıklıyor, terliyor. Daha önce ışıklar açıkken uyuyamayan çocuğum şimdi, ışıkların hepsini açtırıyor. Hastane raporları vermedi. Dava açtık. Avukat raporları savcılığa intikal ettikten sonra alacak ve basınla paylaşacağız.

 


 
ÖZÜR ZiYARETi
 
Didim Başkanı Cezmi Arslan ve beraberindekiler Bilal'i ziyaret ederek gereğini yapacaklarına söz verdiler. Ancak geçen 15 günlük sürede herhangi bir ceza ve kadro dışı olmadı.
 
(Akşam)

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:25
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