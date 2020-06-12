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Yerel

17 yaşındaki çocuk TIR'a çarptı! Yaralılar var

Aksaray'da 17 yaşındaki çocuğun kullandığı aracın TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:18:00 -
17 yaşındaki çocuk TIR'a çarptı! Yaralılar var

Aksaray’da Tunahan Alkan (17), kullandığı karpuz yüklü kamyonla önündeki TIR'a çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada Alkan ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Tunahan Alkan yönetimindeki 33 AAJ 070 plakalı karpuz yüklü kamyon, önünde giden Enver Alican'ın (40) kullandığı demir profil yüklü 49 D 5941 plakalı TIR’a çarptı.

Kamyonun hurdaya döndüğü kazada Tunahan Alkan ile kamyonun sürücüsü olduğu ortaya çıkan Alpay Karagündüz (42) ve TIR sürücüsü Enver Alican yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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