17 yaşında Barcelona'ya 3 puan hediye etti
İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 17 yaşındaki genç yıldız adayı Marc Guiu'nun golüyle 1-0'lık skorla yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 10. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
Barcelona'nın Athletic Bilbao'yu konuk ettiği maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.
Barcelona'da 80. dakikada oyuna dahil olan ve kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkan 17 yaşındaki Marc Guiu, sahaya girdikten 20 saniye sonra topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla Barcelona, puanını 24'e çıkarırdı ve lideri Real Madrid'in 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.
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