  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan için çarpıcı iddia

Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

Bakan Fidan’dan net mesaj! “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır”

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: 13 Kasım perşembe Dünya iyilik günü mesajı yayımladı! Mutluluğun sırrı ailede gizli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

İtalyan gazetecilerden Gazze çağrısı! AB ve hükümete çağrı yapıldı

Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev: Sözleşme imzalandı

Televizyonu oyuncak silahla bastı! Cezası ağır oldu
Yerel 17 yaşında 95 yıllık hapis istemiyle aranıyor
Yerel

17 yaşında 95 yıllık hapis istemiyle aranıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
17 yaşında 95 yıllık hapis istemiyle aranıyor

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, hırsızlık suçlarından toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden 17 yaşındaki A.Ç. saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 95 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen A.Ç.'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda genç yaşına rağmen onlarca suça karıştığı belirlenen A.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan 17 yaşındaki A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

5 yıl hapis cezası almıştı: Sarkozy hakkında yeni gelişme!
5 yıl hapis cezası almıştı: Sarkozy hakkında yeni gelişme!

Dünya

5 yıl hapis cezası almıştı: Sarkozy hakkında yeni gelişme!

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

İmamoğlu tam olarak ne ile suçlanıyor? 143 ayrı eylem 2 bin 352 yıl hapis İşte detaylar…
İmamoğlu tam olarak ne ile suçlanıyor? 143 ayrı eylem 2 bin 352 yıl hapis İşte detaylar…

Gündem

İmamoğlu tam olarak ne ile suçlanıyor? 143 ayrı eylem 2 bin 352 yıl hapis İşte detaylar…

İmamoğlu’nun "çıkar ağı" çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi
İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

Gündem

İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
Gündem

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin,..
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23