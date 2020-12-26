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Spor 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı
Spor

17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:43:01 -
17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde erkekler kategorisi müsabakaları yapıldı.

ICT Spor Kulübünden Mehmet Erdem Durul altın, Anka Eskrim Spor Kulübünden Furkan Yaman gümüş, İzmir'den ferdi katılımcı Arda Aygün ile Olympia Eskrim Spor Kulübünden Bertuğ Cimo ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva, yarın yapılacak kızlar kategorisi karşılamalarıyla tamamlanacak.


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