17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Aida Gomez Dans Topluluğu, "Carmen" adlı gösteriyi sahneledi

MUĞLA (AA) - 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, "Carmen" balesi sahneye konuldu. Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen festivalde, İspanya'dan gelen Aida Gomez Dans Topluluğu gösteri sundu. Dansa çok küçük yaşlarda başlayan, İspanya Ulusal Balesi'nin başdansçılarından, flamenko ustası ve ödüllü koreograf Aida Aguda Gomez'in kuruculuğunu yaptığı ve direktörlüğünü üstlendiği Aida Gomez Dans Topluluğu, özgün yorumlarıyla "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi. Topluluğun yarın da sahne alacağı öğrenildi.

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