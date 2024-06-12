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Yaşam 1,7 tonluk devasa boğanın fiyatı dudak uçuklattı
Yaşam

1,7 tonluk devasa boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 15:57:00 -
1,7 tonluk devasa boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Çanakkale'de 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki boğa 300 bin TL'den alıcısını bekliyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/17-tonluk-devasa-boganin-fiyati-dudak-ucuklatti-86061

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