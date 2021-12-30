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Medya 17 TL'den dolar alanlar için ağlayan Tuncay yine salya sümük
Medya

17 TL'den dolar alanlar için ağlayan Tuncay yine salya sümük

Doların baş aşağı çakıldığı gece TV ekranlarından "Evini satıp 17 liradan dolar alanları tanıyorum. Bunlara yazık değil mi" diye ağlayan Tuncay Mollaveisoğlu, bu defa da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doldurduğu terör yandaşlarıyla ilgili teftiş başlatılmasına içerledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:23:00 -
17 TL'den dolar alanlar için ağlayan Tuncay yine salya sümük

Doların baş aşağı çakıldığı gece TV ekranlarından "Evini satıp 17 liradan dolar alanları tanıyorum. Bunlara yazık değil mi" diye ağlayan Tuncay Mollaveisoğlu, kendi çaresizliğini iktidarın çaresizliğiymiş gibi yansıttı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doldurduğu terör yandaşlarıyla ilgili teftiş başlatılmasına içerlediği her halinden belli olan Mollaveisoğlu, Cumhuriyet'teki köşesinde bakın neler saçmaladı:

"Neredeyse Ekrem İmamoğlu’nu terörist ilan edeceklerdi...

Şuursuzluk, öfke ve hazımsızlıklarının ulaştığı nokta insanı hayrete düşürüyor.

Ve daha derinde bu saldırılar, iktidarın yaşadığı çaresizliğin bir yansıması...

(...) Mesele, İBB’de terörist aramak değil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili algı yaratıp onu yıpratmak...

Peki, İmamoğlu neden hedefte? 

Çünkü önümüzdeki 20 yılın siyaset arenasının en güçlü isimlerinden biri ve siyasal İslamcıların tüm argümanlarını taşıdığı değerler ve davranışları ile yerle bir eden yeni nesil siyasetçi..

(...) Benim gördüğüm şu:

Erdoğan kendisini iki kere yenen İmamoğlu’nu unutamıyor...

İstanbul seçimlerinde hukuku guguk yapıp İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal ettiler...

Ne oldu? 800 bin oy farkı ile seçmen yapılan haksızlığa karşılık verdi...

Yine bel altı, hukuksuz, ağır itham, zorlama iddialar ve kurgu ile Ekrem İmamoğlu’na haksızlık yapılıyor. 

Saray bu senaryoda da dürüstlüğün, hakikatin, vicdanın ve seçmenin sağduyusunun duvarına çarpacak.

Her çarpışmada Erdoğan kaybederken İmamoğlu büyüyecek... (...)"

CHP'nin kanalının derdi de başka! Evini satıp 17 liradan...
CHP'nin kanalının derdi de başka! Evini satıp 17 liradan...

Gündem

CHP'nin kanalının derdi de başka! Evini satıp 17 liradan...

Yoksa Tuncay da mı evini satıp 17 liradan dolar aldı?
Yoksa Tuncay da mı evini satıp 17 liradan dolar aldı?

Medya

Yoksa Tuncay da mı evini satıp 17 liradan dolar aldı?

 

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Yorumlar

çokta pili pili

evini satmış dolar almış niye yapmış köşeyi dönmek için abdliyi zengin etmek için bu vatan hainliğinin daniskasıdır zararmı etmi olacak çokta s....... deydi
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Turan

Kimi bir dolara, kimi üç beş dolara... Yok birbirinden farkı...
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