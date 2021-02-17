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Sağlık 17 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...
Sağlık

17 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:10:00 - 2021-02-17 21:33:11
17 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 86 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 325 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

17 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 738’e yükseldi.

Toplamda 31 milyon 866 bin 86 test yapıldı. Bugün yapılan 117 bin 121 testten, 7 bin 325 yeni vaka sayısı, 649 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 609 bin 359 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 209 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 496 bin 833’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 193 olduğu açıklandı.

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Yorumlar

Harami Uzunel

Sayıları yavaş yavaş düşürürler malum turizm sezonu yaklaşıyor ...
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Harami Kurukahveci

Nasıl emir aldı ise öyle ayarlar sayın Corona bakanı...666 , 13 ,11, vs gibi şeytanın rakamlarını da kullanmayı ihmal etmez .
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