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İSLAM 17 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-17 07:53:00 -
17 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَالَّذٖينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنٖينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَاِثْماً مُبٖيناًࣖ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla  

"Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir büh­­tan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar."

 (Ahzâp Suresi, 58)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهنَّ : دَعْوَةُ المَظلومِ ، وَدَعْوَةُ المسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ المسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلى وَلدِهِ 

“Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır:

Mazlumun duası; misafirin duası; babanın çocuğuna duası.”

Kaynak: Ebû Dâvûd, Vitr 29; Tirmizî, Birr 7, Daavât 47. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 11

 

GÜNÜN SÖZÜ:

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Yorumlar

ADİL

akit kardeşim biraz yorulunda şu nasreddin hocamızdan da biraz veciz sözler yazın ne tutturuşsunuz celaladdini rumi
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