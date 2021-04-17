17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.