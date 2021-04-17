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Sağlık 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 19:32:00 - 2021-04-17 19:34:29
17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

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