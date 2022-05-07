1,7 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi

Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), kuş gribi nedeniyle ülke genelinde 1,7 milyon kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.

Kümes hayvanı çiftliklerinde görülen H5N1 virüsünün dünyaya yayıldığı belirtilen açıklamada, bu hayvanlara sahip olan herkesin kümes hayvanlarını korumak ve hastalıkları önlemek için biyogüvenliğe önem vermesi istendi.

Açıklamada, şu anda Kuzey Amerika'daki tavuk ve hindi çiftliklerini etkileyen kuş gribi türünün, hem yabani hem de evcil kuşlar tarafından kolaylıkla yayılabileceğine işaret edildi.

Halktan bahçelerine kuşlar için yemlik koymamaları istenen açıklamada, olanların da kaldırılması istendi. (İLKHA)