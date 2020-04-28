17 milyon depozit yatırmıştı! Prens Selman'a bir şok daha

Geçtiğimiz hafta Arap konsorsiyum ile Newcastle United yönetiminin satın alma konusunda anlaştığı belirtilmişti. Son evrak işlerinin bitmesi beklenirken sürpriz bir gelişme meydana geldi.

Amerikalı medya devi Henry Mauriss, Araplar'dan daha yüksek bir teklif yaptı.

Prens Salman'ın teklifi 300 milyon pound iken, Mauriss tam 350 milyon poundluk bir teklif getirdi.

Satın alma görüşmelerinin en başından beri İngiltere'de büyük tepki gören Arap Prensi Salman'a 2. şok da böyle geldi.

Mauriss'e yakın bir kaynak açıklamasında şunları söyledi; "Mauriss çok yardımsever ve onurlu bir adam. Ayrıca Newcastle'ın yeni başkanı olmayı çok istiyor. Bu da çok cömert bir teklif. Amerika medya dünyasında çok başarılı olmuş biri ve İngiliz futboluna da büyük ilgi duyuyor." dedi.

Fakat görüşmeler için Prens Salman depozito olarak 17 milyon pound yatırmış durumda. Newcastle yönetimi bu anlaşmayı bozarsa o meblayı da geri ödemek durumunda kalacak. (Milliyet)