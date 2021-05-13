17 Mayıs’ta seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı uzayacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs’tan sonra kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.” diyerek kısıtlamaların kalacağının sinyalini verdi.

17 Mayıs’ta seyahat yasağı kalkacak mı?

Kısıtlama başlamadan önce memlekete, yazlığa ve yurt dışındaki ailelerinin yanına gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerine yer vermişti. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında seyahat kısıtlaması dahil diğer tedbirlerin de konuşulacağı ön görülüyor. Ancak seyahat kısıtlamasının tam olarak son bulacağı tarih henüz açıklanmış değil.