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Gündem 17 Mayıs sonrası kalkacak yasaklar hangileri? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?
Gündem

17 Mayıs sonrası kalkacak yasaklar hangileri? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

17 Mayıs sonrası kalkacak yasaklar hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma sürüyor. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada son haftaya girilmesiyle birlikte 17 Mayıs’tan sonra hangi kısıtlamaların kaldırılacağı da sorgulanıyor. Peki 17 Mayıs’tan itibaren hangi yasaklar kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 15:46:00 - 2021-05-13 16:00:49
17 Mayıs sonrası kalkacak yasaklar hangileri? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Bayramdan sonra yasaklar bitecek mi? Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak.

17 Mayıs’ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, ancak 17 Mayıs’tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu nedenle de “kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın” önemine vurgu yapılıyor. Yetkililer, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, “Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” diyor. Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar açılacağı konuşuluyor. Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor. Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

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