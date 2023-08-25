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Yerel 17 kişinin yasa dışı geçişi engellendi
Yerel

17 kişinin yasa dışı geçişi engellendi

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:51:00 -
17 kişinin yasa dışı geçişi engellendi

Güvenlik güçlerince korunan sınır hattında yaşanan son 8'i FETÖ, 1'i de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 17 kişinin geçişine izin verilmedi.

Türk askeri, terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Bir yandan teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken bir yandan da yurdun sınırları korunuyor. Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, yasa dışı geçişlere izin vermiyor.

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 17 kişinin yasa dışı geçişi engellendi. Yapılan incelemelerde, şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
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Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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