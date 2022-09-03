17 kişi yıldırım düşmesi sonucu öldü
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Bihar'ın 6 ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yıldırım düşmeleri etkili oldu.
Yetkililer, çoğu tarlada çalışan işçiler olmak üzere 17 kişinin öldüğünü bildirdi.
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki 5 gün boyunca Hindistan'ın kuzeydoğusunda ve önümüzdeki üç gün boyunca Bihar, Jarkand ve Himalaya altı Batı Bengal'da şiddetli yağışlar tahmin ediyor.
Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı halkın dikkatli olmasını istedi.
Raporlara görö Bihar eyaletinde haziran ve temmuz aylarında yıldırım düşmesi sonucu 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da her yıl muson mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi yıldırım düşmesi sonucu ölüyor. (İLKHA)