17 Kasım 2022 reyting sonuçları: Camdaki Kız, Darmaduman, Çukurova, Duy Beni reyting sıralaması! Haftalık reyting sonuçları: AB ve Total reyting sonuçları

17 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, TRT1'DE Balkan Ninnisi, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, Star TV'de Duy Beni isimli final bölümüyle son kez seyircinin karşısına çıktı. TV'lerde erli sinema filmi Kılıbık, izleyici ile buluşurken, yemek programları, Çukurova ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 17 Kasım 2022 reyting sonuçları

Medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından takip edilen reyting sonuçları verileri açıklandı. Dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ilk sıralarda yer aldıkları reytinglerde 16 Kasım'ın kazananları belli olmuştu. 16 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

17 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Camdaki Kız", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" 3.sırada "Aldatmak" yer aldı.

17 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Balkan Ninnisi dizisi ne zaman final yapacak?

Dizinin, 17 Kasım tarihinde ekrana gelecek olan 20. bölümü sonrası final yapacağı iddia ediliyordu. Ancak dizinin final kararından vazgeçildiği duyuruldu.

Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 bölümdür ekranlarda yer alan lise gençlik dizisi final iddiaları ile sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki, Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?

DUY BENİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Her hafta Perşembe günü ekranlara gelen dizi Duy Beni 20. Bölümü ile final kararı aldı. Dizinin takipçilerini üzen habere göre gençlik dizisi final bölümü ile ekranlara gelecek.

DUY BENİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Duy Beni 20. Bölüm 17 Kasım bugün ekranlarda olacak. Final bölümünden ilk kareler izleyenler ile paylaşıldı. Ekranlara veda eden dizi finali ile bekleniyor.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.