0553 313 94 23

17 ilde FETÖ'ye ağır darbe

FETÖ'ye yönelik İstanbul'da başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı alınan 69 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

18 Eylül 2018 Salı 11:49
17 ilde FETÖ'ye ağır darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 69 şüpheliden 27'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli haberleşme  programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen başka bir soruşturmada ise terör örgütünün mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 19'u ByLock kullanıcısı, 8'i mali yapılanma üyesi olmak üzere 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:49
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minibüs şoförlerini haraca bağlayan çeteye operasyon! 10 tutuklama
    1. Minibüs şoförlerini haraca bağlayan..
    2. WhatsApp siyah temaya mı geçiyor?
    3. Sohbet ettiği otobüs şoförünün cep..
    4. Çilek ve muzdan sonra elmada da iğne..
    5. “İhracat rakamları mutluluk verecek”
    6. Özel okul teşvik sonuçları 2018 sorgula
    7. Kültür Bakanlığı harekete geçti!..
    8. Fenerbahçe'nin yeni transferi 7 ay..
    9. Çarklar dönüyor üretim yükseliyor
    10. UPS ve FedEx 155 bin personel alımı..
    11. AİHM'den Belçika'ya 'başörtüsü' şoku!
    12. Kritik zirve Avrupa'da geniş yer buldu.
    13. Her üniversitede ayrı bir fırsat var
    14. Dikkat! İstanbul'da bazı yollar..
    15. Şimdi boşlukları doldurma zamanı
    16. Organik ürünlerin doğal olduğuna..
    17. İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik..
    18. Türk balığı, tüm dünyada aranan hale..
    19. Kırmızı etten sonra beyaz et için..
    20. Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia