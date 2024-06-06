  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hindistan ve birçok ülkeye dev sipariş! Türkiye'ye talep var! Bu kez Türkiye'nin gülü gündem oldu

Mete Yarar, "ANKA-3'ün bir sorunu var" demişti! Son testten gelen görüntüler gündeme oturdu

Türkiye'yi vurma planları yapan ülkeye gizli silahları yolladılar! İçlerinde beyaz fosfor silahları da var

ABD'nin Gazze'de yaptığı dandik iskelenin maliyeti açıklandı!

Türk Savunma Sanayii heyecanlandırıyor! Son 2 ayda 49 caydırıcı hamle: BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN...

UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran kararı!

Türk İHA'sı Hindistan'ı ayağa kaldırdı! Acil olarak 31 tane sipariş verdiler

Daha 2 yıl önce Mit mensubumuzun fotoğrafını deşifre etmişlerdi! Komuta kademesinden Oda TV'ye yoğun ilgi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rusların Türkiye'de ödeme yapmasının beş yolu

DEM'li Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı
Gündem 17 ilde dev operasyon! 72 FETÖ'cü yakalandı
Gündem

17 ilde dev operasyon! 72 FETÖ'cü yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 08:39:00 - 2024-06-06 09:05:01

Bakan Yerlikaya: “17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-19’ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 4 günde 17 ilde düzenlenen “Kıskaç-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta son 4 günde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-19” operasyonları düzenlendi. Operasyon sonucu 72 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Üretimin üzerinde Kızıldeniz kıskacı
Üretimin üzerinde Kızıldeniz kıskacı

Ekonomi

Üretimin üzerinde Kızıldeniz kıskacı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aydın'da "KISKAÇ-15" operasyonu! Şüphelileri adliyeye sevk edildi
Aydın'da "KISKAÇ-15" operasyonu! Şüphelileri adliyeye sevk edildi

Yerel

Aydın'da "KISKAÇ-15" operasyonu! Şüphelileri adliyeye sevk edildi

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Yerel

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Denizli’de "Kıskaç-18" operasyonu! FETÖ'cü teröristler paketlendi
Denizli’de “Kıskaç-18” operasyonu! FETÖ'cü teröristler paketlendi

Yerel

Denizli’de “Kıskaç-18” operasyonu! FETÖ'cü teröristler paketlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23