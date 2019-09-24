0553 313 94 23

17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf yarışmasında dünya şampiyonluğu

Türk Milli Takımı, 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf Şampiyonası'nda tema kategorisinde şampiyonluk kazandı.

24 Eylül 2019 Salı 12:18
17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf yarışmasında dünya şampiyonluğu

İspanya’da gerçekleştirilen 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf Şampiyonası’nda Türkiye, tema kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Tenerife Adası açıklarında yapılan 17. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Su Altı Fotoğraf Dünya Şampiyonası; balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Atlas Okyanusu’nda, TSSF Su Altı Fotoğrafı Milli Takımı’ndan Taner Atılgan-Çağlar Atılgan’ın çektiği fotoğraf, tema kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

TSSF Başkanı Şahin Özen, dünya şampiyonu olan millileri yürekten kutladığını belirterek, "2017’deki dünya şampiyonluğu başarısını ve mutluluğunu tekrar ülkemize yaşattıkları için Su Altı Fotoğrafı Milli Takımı’mızın her bir fotoğrafçısına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Su altı sporlarında artık Türkiye, bir dünya markası oldu. Girdiğimiz her uluslararası yarışmadan madalya ile dönüyoruz. Gerçekten çok heyecanlı ve gururluyuz. Bizleri desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’müze ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:18
  1. 17. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası
  2. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu'ndan skandal belgeye ilişkin açıklama
    1. Ekrem İmamoğlu'ndan skandal belgeye..
    2. Anayasa Mahkemesi'nden Johson'a engel!
    3. Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    4. Yunanistan'dan sonra bir komşu daha..
    5. Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!
    6. Adnan Menderes, şehadetinin 58...
    7. Tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz
    8. Kulisleri hareketlendiren gelişme!..
    9. Kâğıthaneli öğrencilere belediyeden..
    10. Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!
    11. Kitapseverler Sancaktepe’de buluşuyor
    12. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    13. Yerel kalkınma MARUF’ta konuşulacak
    14. Davutoğlu'nun masasındaki yeni parti..
    15. Sultangazi'de dev operasyon! Tam 4 bin..
    16. Milli Görüş’ün simge isimlerinden..
    17. Acı biber yüz güldürecek
    18. 2019 ALES sonuçları ne zaman..
    19. Niğde Valisi'nden Akit'in bürosuna..
    20. Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde..
    21. Meteorolojiden sağanak uyarısı!
    22. Oktar Babuna: ''Adnan Oktar 33. derece..
    23. İran tüm dünyaya duyurdu: Bize..
    24. Putin imzayı attı! Ruslarla evlenene...
    25. Hz. Ömer’in adaletinin ve devletinin..
    26. Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar
    27. Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer?
    28. Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?..
    29. İstanbul'daki depremin ardından peş..
    30. 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf..
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta