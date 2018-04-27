17 bankadan Albaraka Türk’e kredi

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, “Bankamız 8 ülkeden 17 bankanın katılımı ile 245 milyon dolar ve 60 milyon euro tutarında murabaha sendikasyon kredisi temin etmiştir. 370 gün vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon kredisinin maliyeti dolar katılım için LIBOR+125 bps ve avro katılım için EURIBOR+115 bps olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

DOĞALGAZ BORULARINI TOSÇELİK SAĞLAYACAK

Dört ülkede 20’yi aşkın tesisiyle global çelik üreticisi olan Tosyalı Holding, uluslararası bir ihalede daha rakiplerini geride bıraktı. Holdingin bünyesinde bulunan Tosçelik Spiral Boru, Romanya Doğalgaz İdaresi TRANSGAZ tarafından açılan boru ihalesini kazanarak uluslararası projelerine bir yenisini ekledi. Tedarik sözleşmesi 23 Nisan 2018 tarihinde imzalanan 127 milyon Euro’luk ihale kapsamında şirket, 478 kilometre uzunluğundaki doğalgaz boruları ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek.