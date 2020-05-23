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Aktüel

17 Arap ülkesi Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:43:33 -
17 Arap ülkesi Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Umman ile Fas bu gece Şevval hilalinin görüldüğünü ve yarın Ramazan Bayramı'nın ilk gününün başlayacağını duyurdu.

Umman Hilal İzleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam Şevval hilalinin görüldüğü, bu nedenle yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğu belirtildi.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Şevval hilalinin görüldüğü ve yarının bayramının ilk günü olarak kutlanacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Ürdün, Irak, Yemen, Mısır, Libya, Suriye, Lübnan, Cezayir ve Tunus olmak üzere 15 ülke dün yaptıkları açıklamada, Ramazan Bayramı'nı 24 Mayıs Pazar günü kutlayacaklarını duyurmuştu.


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