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17 Ağustos İstanbul depremi son dakika uyarısı

Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul’da meydana gelebilecek olası deprem için uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da meydana gelebilecek deprem hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Naci Görür bulunduğumuz zamanı fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirdi ve 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremin Marmara'nın altında yer alan fayın kabuğu tetiklediğini söyledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:01
17 Ağustos İstanbul depremi son dakika uyarısı

İstnabul son dakika deprem haberi. Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul’da meydana gelebilecek olası deprem için uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da meydana gelebilecek deprem hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Naci Görür bulunduğumuz zamanı fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirdi ve 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremin Marmara'nın altında yer alan fayın kabuğu tetiklediğini söyledi.

17 Ağustos depremi kaç saniye sürdü?

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul'da deprem beklediğini söyleyen Görür, bugünleri fırtına öncesi sessizlik olarak belirtti ve İstabul'un gelecek depreme hazırlanması tavsiyesinde buluındu. "Bu bulunduğumuz zamanı fırtına öncesi sessizlik diye algılayabiliriz. 1999 depremleri Marmara’nın altındaki fayı dolayısıyla kabuğu tetiklediğini ifade eden Görür, “Bu kabuk çatırdamaya başladı. Günün birinde kırılacak. Yer bilimciler olarak, 1999 depremlerinden sonra 30 yıl içinde en az 7 büyüklüğünde depremin olacağını ilan ettik. İstanbul’da da alarm verdik. 1999 depremlerinden hemen sonra İstanbul’u gelecek depreme hazırlanan olmalıydı." dedi.

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:01
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