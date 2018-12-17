17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

17-25 Aralık kumpasının üzerinden 5 yıl geçti... ABD’nin kucağındaki FETÖ’nün darbe girişimini püskürten polis müdürleri, o günlerde yaşananları anlattı. 17 Aralık’ta iş adamlarının gözaltına alınması yönünde talimat veren FETÖ, ikinci kumpas için harekete geçmişti. Darbeye karşı duran polis müdürleri, 25 Aralık’ta İstanbul Emniyeti’nde toplandı ve mücadele sözü verdi. Gözaltı için teşebbüs olursa durduracaklardı... Adını vermek istemeyen bir polis müdürü, “15 gün boyunca nöbet tuttuk” dedi.

FETÖ’nün polis ve yargı üzerinden kalkıştığı 17-25 Aralık darbe girişimini vatan evlatları bozdu. 25 Aralık gecesi yapılan toplantı, Türkiye’nin kaderini değiştirdi. Kumpası boşa çıkaran polis müdürleri kararlıydı:

“‘Gece 12’den sonra herkesi toplayın’ dediler. ‘Bu operasyonu yapmayacağız’ dedik. Herkes aynı şeyi söyledi. Ülkü birlikteliği vardı. Çok kararlıydık, geri adım attılar.”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) polis ve yargı üzerinden seçilmiş hükümeti devirmeye kalkıştığı 17/25 Aralık kumpasının üzerinden tam 5 yıl geçti. Düzmece tapeler ve montaj görüntülerle bakan çocukları ve iş adamlarının da bulunduğu isimler gözaltına alındı. FETÖ’cülerin hazırladığı birbirinden bağımsız 3 düzmece dosya, 17 Aralık 2013’te skandal şekilde operasyona dönüştürüldü. FETÖ’cü savcıların tüm tehditlerine rağmen paralel kumpasa boyun eğmeyen kadro, Yeni Şafak’a konuştu. O gecenin şahitleri, bugüne kadar konuşulmayanları anlattı.

İlk tezgah: Gezi ayaklanması... Tutmadı!

Aslında FETÖ’nün ilk kumpası Gezi tezgahı idi. 27 Mayıs’ta fitili ateşlenen olaylar FETÖ’cü polislerin de kışkırtması ile daha da büyüdü. Olaylar emniyete vurulan neşterle yurt geneline yayılmadan önlendi. Şube müdürlüklerindeki değişiklikler Gezi’nin büyümesini önlediği gibi, 17/25 Aralık kumpasının bertaraf edilmesinde de önemli bir temel taşı oldu. Benzer bir kalkışmayı DHKP-C’yi kullanarak İstanbul Maltepe’de hayata geçirmek isteyen FETÖ, yine aynı ekip tarafından durduruldu. Örgüt için sonun başlangıcı bu iki olay oldu. Taktik değiştiren örgüt 17/25 Aralık kumpasının alt yapısını oluşturmak için harekete geçti.

Seçimlerden önce yapılacaktı, 17 Aralık’a çekildi

O dönem FETÖ’cülerin hakim olduğu İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü, Reza Zarrab ve bakanların çocuklarını takibe aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü de Zarrab’ın takip edilip ölüm tehdidi aldığı yönündeki şikayeti üzerine Mali Şube’den habersiz ayrı bir takip yürütmeye başladı. Durumu fark edince planın deşifre olduğunu düşünen FETÖ’cü polisler, istihbaratçı polisleri dinlemeye başladı. Süreç FETÖ’nün “operasyonu sızdırmaya çalışıyorlar” yalanıyla şube müdür yardımcısını görevden aldırması ile son buldu. Ancak işi yine de sağlama almak isteyen örgüt, 30 Mart 2014 seçimlerinden 1 ay önce hayata geçirmeyi planladığı tezgahı 17 Aralık’a çekti.

Gözaltı kararları gizli yürütüldü

FETÖ’cü eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in talimatıyla dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı. 17 Aralık sabahı şok etkisi yapan ilk dalga, Gezi ve Maltepe ayaklanmalarını bastıran emniyet müdürlerinden gizli yapıldı. Engel olacakları bilindiği için şube müdürü ve sorumlu il emniyet müdür yardımcısına söylenmeyen kumpas, istihbarat şubeden sadece FETÖ’cü komiser ve polislere haber verildi.

Kumpasa imza atanlar görevden alındı

17 Aralık kumpasının hemen ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk iş olarak kumpasa imza atan Terörle Mücadele Müdürü Ömer Köse, Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı ve Kaçakçılık Şube Müdürü Tuğrul Turhan’ı görevden aldı. Yeni yapılan atamalarla Organize Şube Müdürlüğü’ne Ömer Burak Aktaş, Mali Şube Müdürlüğü’ne Hakan Sıralı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Yusuf Bengü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne Aydın Yılmaz, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne de Serdar Ali Keskin getirildi.

3 saatte değiştirilen yönetmelik oyunu bozdu

Dönemin Savcısı Celal Kara, düzmece belgelerle İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş’ı ifadeye çağırdı. Arıbaş’ın zorla ifadeye götürülebileceği ihtimali üzerine kararlı bir duruş sergileyen emniyet müdürleri “Gelen savcı da olsa vururuz” diyerek çatışmayı dahi göze aldı. FETÖ’cü emniyet müdürlerinin üst makamdan onay almadan operasyona soyunması üzerine “adli kolluk yönetmeliği”ni değiştirmek için düğmeye basıldı. Emniyet ve jandarma birimlerinin gizli soruşturmalarda üslerine haber vermesini zorunlu kılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3 saatte değiştirilen yönetmelik oyunu bozdu.

“Gözaltına gelen olsa vuracaktık”

Organize, Mali, Terörle Mücadele, Asayiş ve Kaçakçılık Şube Müdürleri ile yönetmeliğin değiştirilmesi sonucu ilk dalgadan umduğunu bulamayan FETÖ’cü savcılar, 25 Aralık gecesi ikinci kez harekete geçti. Ergenekon davasının da savcısı olan Muammer Akkaş, iş adamları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Burak Erdoğan için gözaltı kararı verdi. Bütün bunların yaşandığı anlarda, 17 Aralık kumpasının kısmen başarılı olmasını engelleyen emniyet müdürleri, Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda önlem aldı. Konutta özel harekat polisleri ile bekleyen polis müdürleri, “Gözaltına gelen olsa çarpışacak, gelenleri vuracaktık” dedi.

Her şeyi değiştiren toplantı

17 Aralık’ta gözaltı işlemlerini yapan FETÖ’nün 25 Aralık planı, Emniyetteki gece yarısı toplantısı ile bozuldu. Toplantıda eski sıfatlarıyla şu isimler yer alıyordu:

“İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Adalar, İstihbarat ve Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Metin Turanlı, İstanbul Organize Şube Müdürü Ömer Burak Aktaş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı ve İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş.”

“Çok kararlıydık, geri adım attılar”

Toplantıda, tam anlamıyla ülkü birlikteliği olduğunu vurgulayan emniyet müdürlerinden biri, “Bize gece 12’den sonra operasyona başlayın ve herkesi toplayın dediler. Bu operasyonu yapmayacağımızı söyledik. Herkes aynı şeyi söyledi. Ülkü birlikteliği vardı. Çok kararlıydık, geri adım attılar. Beka sorunu olduğunu düşünüyorduk ve haklıymışız. Şubede 300’ün üzerinde memur olmasına rağmen güvenilecek 5 kişi vardı. O arkadaşlarımıza talimat verdik. Koridorda en ufak bir hareketlenme olursa hemen haber verin. Bizden habersiz operasyon yapabilirler. Savcı bir başkomiseri çağırır operasyonu yaptırır diye 15 gün nöbet tuttuk.”

Özellikle kelepçelendi

Kumpası yürüten polis ekibine yönelik operasyonlar da uzun süre konuşuldu. FETÖ’cü polisler kendilerine takılan kelepçeleri günlerce propaganda malzemesi yaptı. Hainleri derdest eden polis müdürü, o detayı şöyle anlattı:

“Ali Fuat Yılmazer ve ekibine özellikle kelepçe taktırdık. Devletin gücünü gösterelim istedik. ‘Bunların bir ağırlığı yok. Bunlara güvenenler peşlerini bıraksın’ istedik. Kaçma ihtimalleri de vardı. Algı operasyonlarına karşı savaş verdik. Emniyet Müdürümüz Sayın Selami Altınok, ilk günden itibaren beka sorunu olduğunu söylüyordu. Bu fikri altyapı hepimizde oluştu.”

Kur’an’ı alet ettiler

Başarısız olan 17/25 Aralık kumpası sonrası yaşanan gelişmeleri anlatan bir emniyet müdürü şunları söyledi: “2014 Temmuz’dan itibaren sokak olayı çıkarmak istediler. Çağlayan’da FETÖ’cü aileler ve yurtlardan çocuklar getirmişler. Bizim şubelerden uzaklaştırdığımız polislerin aileleri de oradaydı. Çocuk ve kadınların eline Kur’an-ı Kerim vermişler. Polis müdahale etsin diye plan yapmışlar. Müdahale edilse, “Yeni gelen müdürler, Kur’an-ı Kerim’e saldırdı” diyeceklerdi. Burada, dönemin Güvenlik, Foto Film ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Suat Ekici kilit rol oynadı.”

Algı operasyonu çöktü

FETÖ’nün basına servis edilecek resmi ifade ve tutanaklar üzerinden yapmak istediği algı operasyonu, vatansever polislere takıldı. FETÖ’cüler tarafından hazırlanan sorularda, bakanlara ve gözaltındaki isimlere hakaret içeren ifadelere yer verildi. Ancak polisler, gözaltındaki şahıslara soruları bu şekilde yöneltmeyi reddederek değiştirdi. Bu adım FETÖ’cü savcıları çıldırttı. Bunun üzerine Zekeriya Öz Emniyete gelerek devreye girdi. Olaya tanıklık eden emniyet müdürü yaşananları şöyle anlattı: Bir polis memuru soru hazırlamış. İçişleri Bakanı’na “çete lideri” diyor. ‘Çete lideri diyemezsin’ dedik. ‘Böyle bir soru soramazsın Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı’na çete lideri diyemezsin’ dedik. Mevzu orada patladı.

Polisler tehdit edildi

Zekeriya Öz emniyete geldi, “Celal Kara’ya soruların değiştirildiğine dair bilgiler geldi, buna çok sinirlendi. Emniyete gelip ifadenizi alacaktı, tutuklatacaktı. Kendisini sakinleştirip ben geldim” dedi. Öz’e, soruları bu şekilde sormayacağımızı söyledik. Sonra tehdit edip gitti. Zekeriya Öz, bir daha emniyete gelip tehdit etseydi, müdahale edecektik. Öyle plan yapılmış ki, 25 Aralık ile hükümeti düşürmeyi istediler. O atmosferi biliyorum. İş adamları eğer gözaltına alınsaydı, hükümeti seçime zorlayacaklardı. Zekeriya Öz, ikinci kez Mali Şube’ye gelmiş ve girip çıkmış. FETÖ’cüler bizden gizli operasyon yapmasın diye günlerce şubede yatıp kalktık. Devletin bekası için görevimizi yaptık. Bu hainler devleti yıkmaya çalışıyordu.

Makama oturtmadılar

17/25 Aralık kumpasında dönemin başsavcıvekili olan firari FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün, 19 Aralık 2013’te İstanbul Emniyeti’ne yaptığı baskında çarpıcı bir olay yaşandı. Organize Şube’ye giderek emniyet müdürünün makamına oturmak isteyen Zekeriya Öz, karşılaştığı tepki ile şoke oldu. FETÖ’cü ekibin tasfiye edilmesinin ardından göreve getirilen vatansever polisler, Zekeriya Öz’ün önüne geçerek bunu engelledi.